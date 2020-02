E' in Italia da meno di un mese ed è già uno spacciatore di successo: 21enne arrestato

E' in Italia da meno di un mese e già spaccia. I carabinieri di Assisi hanno arrestato un albanese di 21 anni. Secondo le indagini dei militari il giovane aveva un vasto giro di clienti. E giornalmente consegnava loro cocaina. I carabinieri, dopo diversi appostamenti, hanno bloccato lo spacciatore a Bastia Umbra subito dopo una cessione di droga. Cliente segnalato come assuntore di stupefacenti e pusher arrestato in flagranza.

Il 21enne, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio e di una rilevante somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi e dopo esser stato giudicato con rito direttissimo con la convalida dell'arresto, per il 21enne è scattata l'espulsione immediata.