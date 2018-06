Delirio al bar, cliente e cameriere picchiati: aggressori "traditi" dal giacchetto in pelle

Cliente e cameriere minacciati e spintonati da un avventore di un bar. Momenti di tensione, quelli accaduti qualche notte fa in pieno centro ad Assisi. Tutto è nato dalla segnalazione di un cliente padovano che in quel momento si trovava nel locale. E’ stato lui a dare l’allarme alla polizia spiegando di essere stato aggredito e preso a pugni da un ubriaco. Stessa sorte anche per un cameriere, intervenuto per sedare gli animi. Minacciato di morte e spintonato da un altro avventore del bar.

Ma quando i due se ne sono andati, hanno lasciato erroneamente una loro “traccia”: il giacchetto in pelle, dimenticato - nella furia di scappare - su una sedia. Ed è così che sono stati rintracciati: gli agenti tramite i documenti sono riusciti a risalire all’identità dei due aggressori. Si tratta di un 32enne campano e un 37enne marchigiano. Il 32enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per favoreggiamento personale in quanto, secondo le indagini della polizia, avrebbe cercato di coprire l’amico.

Il marchigiano era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con l’obbligo di stare in casa durante le ore notturne e di non frequentare pregiudicati. Prescrizione, questa, palesemente violata nella notte dell'aggressione. Inevitabile per lui la denuncia per lesioni personali e la violazione dei provvedimenti.