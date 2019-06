Assisi, azzannato da due cani mentre passeggia: è grave

Un uomo di 52 anni è ricoverato con fratture e ferite all'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo essere stato azzannato da due cani. L'episodio si è verificato sabato 1 giugno nelle campagne di Collemancio di Tordandrea, dove l'uomo stava passeggiando.

I due animali, secondo quanto riportano i quotidiani in edicola, erano insieme ai proprietari a cui sarebbero in qualche modo sfuggiti quegli interminabili attimi in cui si è consumata l'aggressione. Sull'episodio indagano i carabinieri.