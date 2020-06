Assembramenti a Perugia, oltre 600 tamponi effettuati: nessuno ha contratto il virus

Tutti negativi. Oltre 600 tamponi effettuati a Perugia dopo gli assembramenti per la movida - nel primo fine settimana della fase 2 - che avevano fatto scattare i protocolli sanitari anti-covid e l'ordinanza del sindaco di Perugia che obbliga i locali a chiudere alle 24 e obbliga i cittadini all'uso della mascherina in centro storico. Anche i risultati degli ultimi tamponi hanno scongiurato qualsiasi ipotesi di contagio da parte di asintomatici. Il bollettino sanitario di questi giorni infatti è rigorosamente all'insegna del contagio zero. Pericolo scongiurato dunque. Anche gli assembramenti ai Ceri di Gubbio, lo scorso 15 maggio, hanno confermato nessun contagio. Tornando al caso Perugia: all'appello mancano ancora i risultati dei tamponi effettuati su alcuni giovani autori della rissa. Il tutto sarà ufficializzato nelle prossime ore.

