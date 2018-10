Terrore all'ora di cena: banditi armati fanno irruzione in casa e forzano cassaforte, è caccia alla banda

Terrore intorno all'ora di cena in una casa isolata a Passignano sul Trasimeno, in località San Vito. Da quanto si apprende,la banda - si parla di circa sette, otto malviventi - armati, secondo le testimonianze, e spacciandosi per finti carabinieri, sono entrati in azione all'interno dell'abitazione. Le persone presenti in casa al momento dell'irruzione non sono state picchiate, ma obbligate a consegnare i preziosi ai malviventi.

Come anticipato questa mattina, secondo quella che era stata una prima ricostruzione, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata rubata ai proprietari della villa. Hanno inoltre provato a razziare la cassaforte, ma senza successo. Da quanto appreso sono riusciti a rubare qualche prezioso in oro, non prima di aver messo a soqquadro la casa. Scattato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Città di Pieve, in ausilio anche le forze di polizia. Indagini a tutto campo per riuscire a risalire alla banda che - come detto - è entrata in azione armata (non è chiaro se armi vere o giocattolo). La banda, dopo l'assalto, è fuggita.