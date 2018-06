Ancora un'esplosione nella notte, postamat sventrato: malviventi in fuga

Ancora un postamat fatto saltare in aria per mano di una banda di malviventi che ha agito nel cuore della notte, intorno alle 4. Il colpo è stato messo a segno ai danni dello sportello degli Uffici postali di Castiglione del Lago. Qui i malviventi - utilizzando lo stesso modus operandi già visto in altri colpi messi a segno ormai in varie zone del perugino - hanno fatto saltare in aria il postamat, ma l'esplosione ha causato anche un piccolo incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto, per l'avvio delle indagini, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per riuscire a dare un volto agli autori dell'assalto. Il bottino prelevato è ancora in fase di quantificazione. L'ultimo colpo risale solo a pochi giorni fa, ai danni della filiale di una banca a Valfabbrica. Qui però erano riusciti a fuggire a mani vuote.