Assalto notturno al supermercato e poi la fuga, ma i Carabinieri scovano la banda

Niente riposo, nemmeno durante le ormai passate festività natalizie per la compagnia Carabinieri di Città di Castello. E tra le varie operazioni dei giorni scorsi c'è stata anche quella dei militari della stazione di San Giustino, riusciti a identificare quattro pregiudicati che prima di Natale si erano resi responsabili di un furto ai danni del supermercato 'Coop' di Selci Lama.

I FATTI - Nella notte del 23 dicembre scorso gli uomini - due italiani, un marocchino ed un rumeno tutti residenti in Valtiberina - dopo aver forzato le porte di ingresso del supermercato, avevano asportato vari generi alimentari per poi allontanarsi repentinamente quando si è attivato il sistema di allarme. Missione compiuta? Non in questo caso, perché i Carabinieri della stazione di San Giustino insieme a quelli della stazione di Città di Castello e al Nucleo Operativo e Radiomobile, sono riusciti a dare loro un volto nonostante i pochissimi elementi inizialmente a disposizione. Dopo una lunga e complessa attività d’indagine - che ha incluso la capillare ricerca di testimoni, l’esame delle immagini delle telecamere comunali poste sulle vie limitrofe e il controllo incrociato di targhe di autovetture e relativi intestatari - alla fine i militari sono infatti riusciti a identificare i componenti della banda, per i quali è scattata la denuncia.