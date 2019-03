Assalto da film al distributore: accesso chiuso con i trattori e cassonetti in fiamme

L'allarme è scattato intorno alle 2.40 di lunedì 25 marzo. Nell'area del distributore di benzina Total, di fronte all'ospedale Santa Maria della Misericordia, bruciavano dei cassonetti.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, lo scenario si è chiarito: non si trattava solo di un rogo, ma di un furto evidentemente studiato nei minimi dettagli. Le fiamme, insomma, avrebbero solo dovuto garantire una copertura a chi era in fuga con i soldi del self service. A chiudere l'accesso alla stazione di servizio, due trattori, rubati poco prima a Perugia, bloccati con delle catene. Un terzo mezzo pesante, invece, sarebbe stato utilizzato per divellere la colonnina.

Sull'episodio indaga la squadra mobile e la polizia scientifica. Bottino ancora da quantificare, ma una certezza: il colpo è stato organizzato con estrema meticolosità e progettato nei dettagli. Un'azione preparata, opera di specialisti.