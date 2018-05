Esplosione nella notte, banda di ladri saccheggia il bancomat e scappa: maxi bottino

Ammonta a circa 40mila euro, il bottino con cui è fuggita la banda di malviventi che questa notte, intorno alle 4, ha assaltato lo sportello delle Poste a Bastia Umbra, in via Torgianese. Lo sportello è stato fatto eplodere probabilmente utilizzando acetilene. Un modus operandi, quello utilizzato dalla banda, già utilizzato in altri colpi messi a segno nel perugino. Come l'ultimo furto ai danni di uno sportello bancomat a Ponte Pattoli, lo scorso 10 maggio, anche se qui erano riusciti a fuggire a mani vuote. La banda ha agito in pochi minuti, approfittando del buio, per poi dileguarsi con i contanti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Assisi, giunti sul posto per tutti gli accertamenti utili ad individuare la banda di malviventi. In queste ore gli inquirenti stanno vagliando le immagini di videosorveglianza presenti. E' il terzo furto di questo tipo compiuto in appena quindici giorni nel perugino. Il 3 maggio, un altro colpo ai danni del bancomat del centro commerciale di via Settevalli. Colpo, che aveva fruttato alla banda, oltre 20mila euro. Ora è caccia ai malviventi.