Assalto nella notte, bancomat fatto esplodere: è caccia alla banda

Ancora una banda in azione alla ricerca di bancomat da svaligiare. Questa volta, ad essere stato colpito, è lo sportello della Banca Toscana in via Settevalli. Uno o più malviventi (ma è probabile che il colpo sia stato messo in atto da più persone) hanno fatto saltare il bancomat del Centro Commerciale di via Settevalli, per poi darsi alla fuga con la cassa contenente denaro contante.

Il colpo è stato messo a segno nella notte, ma la scoperta del furto è avvenuta solo questa mattina, all'apertura dei negozi. Sul posto stanno operando gli agenti della Questura di Perugia e la Scientifica, per tutti gli accertamenti del caso. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, per cercare elementi utili per incastrare gli autori. Non è escluso che possano aver utlizzato l'acetilene per far esplodere lo sportello. Il bottino prelevato dai malviventi è ancora in fase di quantificazione e le indagini sono in corso.