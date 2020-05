Arte rubata, anche la Madonna di Pinturicchio nei beni recuperati dai Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturalec

I Carabinieri del Nucleo patrimonio culturale, nel 2019, hanno recuperato 902.804 beni trafugati dall’Italia. Opere sparite da musei, case private, scavate illegalmente, fino a dipinti finiti in Germania durante la Seconda guerra mondiale e mai tornati nel Belpaese.

La maggior parte dei recuperi del 2019 riguarda il settore antiquariale, archivistico e librario (857.003); a seguire i reperti archeologici, paleontologici e numismatici provenienti da scavi clandestini (45.801). Sono 1.083 le opere sequestrate: falsi di arte contemporanea - ma non solo - che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali quasi 200 milioni di euro.

Fra le opere più importanti tornate a casa una Madonna del Pinturicchio, rubata negli anni Novanta dall'abitazione di un collezionista perugino, è stata individuata dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Perugia nel catalogo di una nota casa d’aste londinese e recuperata. Una volta rientrata in Italia e prima di tornare in possesso del proprietario, l’opera è stata esposta alla Galleria nazionale dell'Umbria.

Tra i dipinti di sospetta falsità tolti dal mercato spiccano 35 dipinti attribuiti a Modigliani sui quali è in corso un’indagine della Procura di Spoleto. Secondo gli investigatori proprio a Spoleto sarebbe avvenuta la falsificazione di opere d’arte con la partecipazione di tre persone, attualmente indagate.

A livello nazionale si registra una diminuzione del 27,2% i furti in genere, che sono 345 a fronte dei 474 del 2018. Anche più sensibile il calo di quelli in danno della collettività: in archivi - 50% (da 16 a 8), biblioteche - 42,8 % (da 21 a 12), luoghi di culto - 35,4% (da 209 a 135), musei - 33,3% (da 21 a 14). Al contrario, sono aumentati i risultati delle indagini e dei controlli in ambito nazionale: gli arresti e le denunce, le associazioni per delinquere perseguite, le sanzioni amministrative a salvaguardia del paesaggio.