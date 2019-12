ArtbonusPerugia "A Natale regala la cultura”: parte la campagna comunicazioni per reclutare cittadini-mecenati

Entra nel vivo la campagna di comunicazione di #ArtbonusPerugia ”A Natale regala la cultura” con due speciali su su Umbria TV in onda oggi, mercoledì 18 dicembre, alle ore 19.35 e in replica venerdi alle 14.05 e con la puntata speciale “Tutti in carrozza! Si parla!” In onda oggi alle 20.30. In entrambe i programmi il racconto di 5 anni del progetto Artbonus, i tanti risultati e la grande partecipazione dei cittadini che hanno devoluto anche piccole somme per restaurare un monumento.

Nella puntata condotta dalla giornalista Noemi Campanella erano presenti importanti ospiti tra cui il mercenate Filippo Campanile AD di SACI Industrie SpA che ha finanziato il restauro della Fonte dei Tintori, Roberto Politi dell’Ordine dei Commercialisti e la Dirigente del Comune Luciana Cristallini. Nella puntata condotta dal giornalista Riccardo Marioni, girata sul Minimetro, in onda oggi alle 20.30 l’Assessore alla cultura Leonardo Varasano e la responsabile della comunicazione di ArtbonusPerugia, Simona Cortona.

Nei prossimi giorni lo staff di Artbonus sarà ospite di Tef e di Umbria Radio insieme ad altri mecenati per raccontare l’esperienza e le motivazioni che hanno spinto semplici cittadini e aziende a donare per la propria città. Si ricorda inoltre che il 6 gennaio 2020 scade il concorso Artbonus Progetto dell’anno 2020 dove il Comune di Perugia ha candidato il Teatro Morlacchi, finanziato dal mecenate Brunello Cucinelli. Per votare basta un click sulla foto del teatro al link www.concorsoartbonus.it