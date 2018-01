Progetto "Art Bonus" dell'anno: in corsa per Perugia i nostri splendidi giardini del Frontone: come votare

Ultimi giorni a disposizione dei cittadini per votare il “progetto art bonus dell’anno”. Il termine per esprimere il proprio voto scade, infatti, sabato 6 gennaio. La città di Perugia, come noto, partecipa al concorso, realizzato da Ales Spa in collaborazione con MiBACT e Promo PA Fondazione, tramite l’intervento di restauro dei Giardini del Frontone, in particolare dell’arco e delle statue.

Tutti i cittadini possono ancora votare i progetti preferiti direttamente online sul sito www.concorsoartbonus.it, fino al 6 gennaio 2018. E’ sufficiente visionare tutti gli “Gli Interventi per Regioni” nell’apposita pagina e votare per quelli prescelti. Ogni utente, infatti, potrà esprimersi per uno o più progetti, dando però un’unica preferenza per ciascun progetto.

Obiettivo del concorso è, da un lato, gratificare mecenati ed enti che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese e, dall’altro, divulgare sempre più l’erogazione liberale a sostegno del patrimonio artistico e culturale Art Bonus come opportunità per cittadini e imprese per dare valore alla cultura identitaria dei loro territori.

Il progetto vincitore, ovvero quello che otterrà più voti sulla piattaforma online, sarà poi premiato nel corso di un’apposita cerimonia nazionale, con un riconoscimento sia al beneficiario che ai mecenati. Tutte le informazioni su Art Bonus e sul concorso Progetto Art Bonus dell’anno: www.concorsoartbonus.it - artbonus@comune.perugia.it #ConcorsoArtBonus - #artbonusPerugia.