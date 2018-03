Art Bonus, una delle porte più antiche di Perugia ha bisogno del tuo aiuto: ecco come fare e i costi

Continua a crescere "l'esercito" dei mecenati perugini per restituire nuova vita ai monumenti storici della città di Perugia. E così, grazie alla generosità dei cittadini che hanno aderito al progetto Art Bonus, tanti preziosi gioielli sono tornati a splendere, come la Chiesa Sant'Angelo di Ponte Felcino o la Fonte Lomellina, solo per citare gli ultimi esempi.

Ma ora, una delle mura più antiche della nostra Perugia, hanno bisogno ancora del tuo aiuto. Si tratta di Porta Eburnea, il cui arco ha bisogno di un intervento di pulitura e restauro per un costo previsto di 206mila euro.A dare la notizia, il Comune di Perugia, che in un post sulla propria pagina Facebook, scrive: "Una delle porte più antiche della cinta muraria etrusca di Perugia è la Porta Eburnea, o Arco della Mandorla. Il nome “Mandorla” deriva probabilmente da una famiglia perugina ma anche dalla forma della Porta assunta in epoca medievale o più semplicemente potrebbe derivare dal fatto che nei pressi della Porta c’era un mandorlo. Secondo una credenza popolare questo luogo si riteneva essere fausto. L'arco ha bisogno di un intervento di pulitura e restauro, il costo previsto per l'intervento è di € 206.000,00. Puoi contribuire anche tu al restauro diventando un Mecenate. Info http://artbonus.comune.perugia.it Art Bonus Perugia Art Bonus MiBACT".