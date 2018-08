Tragedia in Umbria, trovato morto all'interno della sua abitazione

Tragedia nella mattinata di oggi in Valnerina, a Terni, dove un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. Sono stati i vigili del fuoco di Arrone - a seguito della richiesta dei carabinieri per un soccorso a persona - a fare la drammatica scoperta. Per intervenire i vigili del fuoco sono entrati da una delle finestre dell'appartamento dove viveva il 56enne, ma una volta all'interno hanno rinvenuto il suo corpo ormai esamine. Inutili i soccorsi del 118; per l'uomo non c'era nulla più da fare. Secondo quanto si apprende le cause del decesso farebbero propendere per una morte naturale, ma gli accertamenti sono in corso.