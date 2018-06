Pestata dal marito, poi le punta contro un coltello: terrore per una donna

Ancora un'altra storia di violenze consumata all'interno delle mura domestiche e una donna salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Sono i contorni della delicata vicenda accaduta a Valfabbrica; secondo quanto emerge, un 32enne avrebbe picchiato la propria convivente per poi minacciarla con un coltello.

La donna, terrorizzata e ferita (fortunatamente in maniera non grave) è riuscita ad allertare i carabinieri. I militari dell'Arma, giunti subito sul posto, sono riusciti a scongiurare il peggio, traendo in salvo la donna e arrestando il marito in flagranza, in attesa dell'udienza di convalida. Ma non sarebbe stata la prima volta che l'uomo avrebbe avuto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie. Ora l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia.