Tenta il colpo in una tabaccheria, poi fugge con l'auto oscurando la targa: braccato e arrestato

Un albanese di 32 anni è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Spoleto e dai colleghi della Stazione di Giano dell’Umbria per tentato furto ai danni di una tabaccheria nella frazione di Bastardo. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un residente, che aveva notato alcune persone aggirarsi in modo "sospetto" nei pressi di uno stabile a più piani.

Alla vista dei carabinieri però, il 32enne ha tentato la fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata a cui aveva provveduto ad oscurarne la targa. Inseguito e braccato, durante la perquisizione sono saltati fuori alcuni arnesi da scasso. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di ricostruire come l'uomo - irregolare sul territorio e con alcuni precedenti alle spalle - insieme a dei complici, fosse l'autore del tentato furto in tabaccheria. Il 32enne è stato arrestato; il giudice del tribunale di Spoleto, nel convalidare l'arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.