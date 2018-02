Beccato con più di 25mila euro di eroina in corpo: 30enne inseguito e arrestato

Secondo le stime della polizia di Perugia aveva in corpo più di 25mila euro di eroina. Un etto e dieci grammi in ovuli infilati nell’ano. Per il 30enne tunisino, però, sono scattate le manette.



Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo – disposto dal Questore di Perugia Giuseppe Bisogno – nelle zone di Ferro di Cavallo, Ellera e Corciano. La polizia ha individuato l’auto del 30enne lungo la Strada Trasimeno Ovest e l’hanno seguita. Il nordafricano, alla vista degli agenti, ha inchiodato e ha tentato di scappare a piedi. Con lui anche una donna ecuadoregna di 40 anni. I due non sono andati lontano. I poliziotti li hanno inseguiti e catturati.

La prima perquisizione, però, non ha portato alla luce nulla. Ma gli agenti non hanno mollato la presa e hanno torchiato il 30enne. Così il tunisino ha confessato di aver occultato nell’orifizio anale due ovuli contenenti dello stupefacente: 110 grammi di eroina. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 25.000 euro.

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per la donna, invece, è scattata la denuncia.