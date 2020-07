Spacciatore di cocaina arrestato dai carabinieri di Perugia: due anni di carcere

Spacciatore di cocaina arrestato dai carabinieri di Perugia. I militari hanno ammanettato a Castel del Piano un albanese di 42 anni, con diversi precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato pedinato e controllato per diverso tempo, poi è scattato il blitz. Quando i carabinieri lo hanno fermato aveva in tasca due dosi di cocaina. In casa aveva altri 38 grammi di coca, un bilancino di precisione, due cellulari e 165 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo è stato giudicato con rito direttissimo ed è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione e 3.000 euro di multa.