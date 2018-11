Spacciatore catturato, in casa 75mila euro di cocaina: arrestato

Individuato e ammanettato. I carabinieri di Gualdo Cattaneo hanno arrestato un 30enne albanese, pregiudicato e residente a Foligno. L'uomo è stato fermato dai militari al volante di un'auto e trovato in possesso di 16 grammi di cocaina. Ma non finisce qui. La perquisizione dell'appartamento ha portato alla luce altri 235 grammi di cocaina, materiale per il taglio, due bilancini di precisione e anche 200 euro in contanti. Tutto sequestrato. Totale: più di due etti e mezzo di "neve". Secondo le analisi effettuate dai carabinieri la cocaina era sufficiente per confezionare circa 950 dosi. Circa 75mila euro una volta sul mercato della droga.



La Procura della Repubblica di Spoleto, che ha coordinato le indagini, ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la convivente, una 30enne italiana, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato. Il Tribunale di Spoleto, durante la direttissima, ha confermato la misura cautelare domiciliare.