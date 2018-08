Ricercato da un mese, era a spasso per la città: rinchiuso in carcere, mega multa da 14mila euro

Ricercato a spasso per la città, catturato dagli agenti della Questura di Perugia. I poliziotti della Volante lo hanno individuato in via del Bulagaio. L'uomo, alla vista della pattuglia, ha ingoiato qualcosa. Un atteggiamento sospetto, così gli agenti sono intervenuti. Ma la pequisizione ha dato esito negativo.

La storia, però, non finisce qui. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo per un 39enne tunisino nei cui confronti pendeva un decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria nel mese di luglio.



Il 39enne è stato arrestat e rinchiuso nel carcere di Capanne, dove dovrà espiare la pena di anni 1, mesi 10, giorni 9 e multa di euro 14.000 per reati in materia di stupefacenti.