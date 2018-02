Super ladro ricercato in tutta Europa, catturato in un albergo a Perugia: 33enne arrestato

Lo cercavano in tutta Europa, era a Perugia. La mattina del 25 febbraio i poliziotti della Volante hanno rintracciato, durante un controllo all’interno di un albergo di Ponte Valleceppi disposto dal Questore Giuseppe Bisogno, due cittadini rumeni di 37 e 33 anni. Per entrambi una montagna di precedenti. A carico del 33enne c’era anche un mandato d’arresto europeo emesso dalla Germania per reati contro il patrimonio.

Non è finita qui: nella stanza i poliziotti hanno trovato guanti in tessuto con palmo in lattice, torce e ricetrasmittenti. Nell’armadio c’era anche un telefono cellulare nuovo, ancora nell’imballo originale, ed una smerigliatrice. Nell’auto dei due, invece, c’erano due passamontagna neri.

Per il 33enne è scattato l’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, completata la procedura e ricevuto il provvedimento emesso dalle Autorità tedesche, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne. Entrambi sono stati denunciati per possesso di arnesi atti allo scasso e ricettazione.