"Sono un pugile, ci metto poco ad ammazzarti", calci e sputi a un agente: arrestato

Un eccesso di gelosia nei confronti della compagna, i poliziotti che intervengono a seguito della chiamata della donna e un 46enne che dà in escandescenza, prendendo a sputi, spintoni e calci uno degli agenti intervenuti. E’ quanto accaduto un paio di giorni fa nell’assisano e che ha portato l’indagato a un processo per direttissima per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, a cui il giudice Alberto Avenoso ha concesso gli arresti domiciliari (il pm aveva chiesto la misura cautelare in carcere), avrebbe aggredito uno dei poliziotti che gli aveva intimato di allontanarsi dall’abitazione della compagna, cercando di farlo desistere dalle sue condotte. Ma lui avrebbe reagito con spintoni e sputi, procurando lesioni a un agente con una prognosi di dieci giorni, nonché minacciandolo con frasi come “Sono un pugile, ci metto poco ad ammazzarti”. Il 46enne – difeso dall’avvocato Delfo Berretti – è stato arrestato per resistenza e lesioni.