Il giudice di Roma lo condanna, lui sparisce nel nulla: rapinatore catturato dalla polizia di Perugia

Ricercato da tempo, catturato a Perugia. La Squadra Mobile ha individuato e arrestato un cittadino brasiliano di 45 anni, ricercato da tempo e destinatario di un provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma nel marzo 2019.

L’uomo, condannato in via definitiva a 2 anni e un mese di carcere, per una rapina aggravata ai danni di un cittadino commessa qualche anno fa a Roma e per la quale avrebbe dovuto scontare una pena di anni 2 e mesi 1, era scomparso nel nulla. Gli agenti della Mobile di Perugia lo hanno individuato in città e arrestato. Il 45enne è stato rinchiuso nel carcere di Capanne per scontare la pena.