Strappa la catenina a una donna e scappa, inseguito e bloccato da un mendicante: arrestato

Strappa la catenina a una donna e scappa. Inseguito e bloccato da un mendicante. Poi ammanettato dalla polizia. E' successo in via della Pallotta, nel pomeriggio di ieri. Il 27enne - già gravato da precedenti di polizia, di origini nordafricane ma cittadino italiano e residente da molti anni in provincia di Perugia, poi arrestato alla polizia - ha preso di mira una 55enne che stava passeggiando, strappandole dal collo una catenina in oro.

Lui è scappato e la donna ha cominciato a urlare, invocando aiuto. Un passante ha chiamato il 113, con una Volante che è subito intervenuta, e, contemporaneamente, un 30enne nigeriano, che stava chiedendo l’elemosina davanti ad un supermercato e che aveva assistito alla rapina in tempo reale, ha inseguito il rapinatore e lo ha bloccato. Il suo contributo è stato definito dalla polizia 'determinante'. Il 27enne è stato catturato: arrestato in flagranza per rapina e per lui si sono subito spalancate le porte del carcere di Capanne.