Spaccata nella notte in un bar, furgone intercettato a Porta Pesa: due arrestati per furto aggravato

Sono stati intercettati a Porta Pesa a bordo di un furgone, i due presunti autori della spaccata ai danni di un bar avvenuta questa notte a San Martino in Campo, frazione a pochi chilometri da Perugia. Si tratta di due cittadini di origine romena, arrestati con l'accusa di furto aggravato e accompagnati a Capanne in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani mattina al tribunale di Perugia.

Gli agenti hanno ritrovato nel furgone numerosissime monetine e un' ingente somma di denaro, composta da banconote di ogni taglio, addosso a uno degli indagati. Da quanto si apprende sarebbero i responsabili della spaccata di questa notte, avvenuta tra le due e tre. Proprio qui i ladri hanno portato via una macchinetta cambia soldi delle slot compatibile - è questa l'ipotesi più accreditata - con il contenuto rinvenuto nel furgone dei due.