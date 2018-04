Deve scontare oltre due anni di carcere, ma si nasconde in una struttura a Perugia: acciuffato e arrestato

Si nascondeva in una struttura di ospitalità per evitare il carcere. Lui, un tunisino di 34 anni, arrestato nel 2011, nel 2014 e nel 2016, aveva a suo carico un ordine di esecuzione emesso dalla procura ternana per una sentenza passata in giudicato nell’aprile dell’anno scorso. E proprio durante un controllo nella struttura che i poliziotti della Volante lo hanno rintracciato e identificato.

Il tunisino, con una lunga lista di precedenti alle spalle tra cui spaccio e furti, era stato condannato in via definitiva a due anni e due mesi per aver fornito in varie occasioni false dichiarazioni sulle proprie generalità. Portato in Questura per tutti gli accertamenti, è stato poi accompagnato nel carcere di Capanne dove sconterà la sua condanna.