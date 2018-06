Tranquillamente a spasso, ma doveva essere ai domiciliari: stanato e spedito in carcere

Era evaso dai domiciliari, per questo il tribunale di Frosinone aveva emesso, nei confronti di un 56enne, la misura cautelare della custodia in carcere. Ad insospettirsi dell’atteggiamento del “fuggiasco” sono stati gli stessi agenti di polizia di Perugia, che lo hanno rintracciato proprio nei pressi della Questura. Decisi ad approfondire la sua posizione, hanno così scoperto che a suo carico era stata emessa la misura cautelare dopo essere evaso dai domiciliari. L’uomo, un cittadino, frusinate, è stato così arrestato e spedito in carcere a Perugia.