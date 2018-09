Mendicante molesta clienti del supermercato, interviene la polizia con lo spray per bloccarlo: in manette

E' stato arrestato lunedì pomeriggio dagli agenti di polizia mentre, con un atteggiamento aggressivo e molesto, stava importunando alcuni clienti all'uscita di un supermercato nel quartiere di San Sisto, facendo ache pressanti richieste di denaro. Si tratta di un cittadino nigeriano, già conosciuto dalle forze dell'ordine; un atteggiamento che ha destato allarme tra i cittadini presenti. L'uomo infatti avrebbe impedito ad alcuni di loro anche di prendere i carrelli; nessuna violenza fisica nei confronti degli astanti, ma un comportamento che ha creato preoccupazione tanto da indurre a chiedere l'intervento del 113.

La polizia, giunta sul posto, per placare l'aggressività del ragazzo è dovuta ricorrere allo spray anti - aggressione. Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stato processato questa mattina con rito direttissimo all'esito del quale il giudice, dopo la convalida, ha disposto la custodia in carcere.