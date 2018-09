Ricercato in tutta Europa per possesso illegale di armi ed esplosivi: catturato in centro a Perugia

Ricercato in tutta Europa, catturato a Perugia. Gli agenti hanno arrestato un 68enne macedone. L'uomo, regolarmente residente in provincia di Ancona da diversi anni, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne, a disposizione della Corte di Appello di Perugia, che dovrà decidere se concedere l’estradizione.



A carico del 68enne risultava pendente un provvedimento di cattura emesso nel 2017 dall’Autorità Giudiziaria macedone per possesso illegale di armi ed esplosivi e creazione di un pericolo pubblico.



Tutto è partito da un allert su uno degli ospiti di una struttura ricettiva del centro storico di Perugia. In sostanza, spiega la polizia, tra i presenti, dal controllo elettronico della Banca Dati delle Forze di Polizia, c’era qualcuno destinatario di un provvedimento di cattura. Così gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno identificato il 68enne macedone, ricercato in campo internazionale. Il controllo delle impronte digitali ha escluso l'omonimia e ha fatto arrestare l'uomo.