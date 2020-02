Ruba più di 2600 euro di vestiti al centro commerciale, ladra arresta dai carabinieri di Ponte San Giovanni

Colta sul fatto e arrestata. I carabinieri di Ponte San Giovanni sono intervenuti in un centro commerciale di Perugia e hanno arrestato una donna ecuadoregna di 34 anni, già nota alle forze dell'ordine, mentre tentava di rubare all’interno di un negozio di abbigliamento. La 34enne è stata fermata con 120 euro di merce grazie all'allarme lanciato dal responsabile del negozio.

Dalla perquisizione dell'auto sono saltati fuori altri 77 capi d’abbigliamento, rubati in altri sei negozi dello stesso centro commerciale. Il valore del bottino è stato quantificato in 2500 euro. Parte della refurtiva è stata restituita, mentre l'altra parte è stata sequestrata per riconsegnarla ai proprietari degli esercizi commerciali. Arresto convalidato dal giudice, la donna ora è ai domiciliari.