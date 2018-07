Sale sull'autobus e strappa dalle mani di una passeggera il cellulare: 23enne arrestato (di nuovo)

Furto con strappo. E' con quest'accusa che un 23enne originario della Costa D'Avorio è stato arrestato in flagranza nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 luglio, grazie agli agenti della polizia postale di Perugia che in quel momento stavano pattugliando la zona Olmo a seguito di un servizio di vigilanza degli uffici postali.

Il giovane, con vari precedenti alle spalle per furto e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato scarcerato pochi giorni fa gli era stato notificato un decreto di espulsione dal territorio. Ma nel pomeriggio di ieri, appena salito su un autobus in direzione ospedale, ha afferrato uno smartphone di ultima generazione dalle mani di una donna ed è scappato. Immediato è scattato l'allarme alle forze dell'ordine per riuscire a risalire all'autore del furto,che nel frattempo cercava di allontanarsi dalla zona con passo spedito per cercare di dileguarsi il prima possibile. Un atteggiamento che però ha subito insospettito gli agenti. Ed è così che hanno deciso di procedere al controllo.

La perquisizione a suo carico ha infatti dato esito positivo: il 23enne aveva con sè un telefono cellulare di cui non sapeva nemmeno spiegarsi la provenienza, e la cui descrizione coincideva con quella fornita dalla vittima. Per lui è scattato l'arresto per furto con strappo e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia.