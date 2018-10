Apre lo sportello dell'auto e le sfila la borsa con soldi e telefono: beccato a Fontivegge e arrestato

Le ha aperto lo sportello dell'auto e, con un mossa repentina, è riuscito a portare via alla "vittima" la borsa contenente tutti i suoi effetti personali. Cellulare, portafoglio con documenti e soldi, un paio di orecchini. E' quanto accaduto ieri, martedì 2 ottobre, nei pressi di via XX Settembre. Il malvivente, dopo essere riuscito ad impossessarsi della borsa, l'ha gettata in un cestino.

Immediato l'allarme della donna alle forze dell'ordine, che sono riusciti a rintracciarlo a Fontivegge e a identificarlo dopo la segnalazione e la descrizione effettuata dalla vittima del furto. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato addosso al ladro - un tunisino di 27 anni già gravato da precedenti - sia il portafoglio contenente un centinaio di euro, sia il telefono cellulare della donna.

Per lui è scattato l'arresto per furto aggravato. Processato con rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui l'obbligo di firma. L'avvocato Ilario Taddei intanto ha chiesto il termine a difesa e il giudice ha rinviato il processo a dicembre. La procura, nel corso della direttissima, ha invece sollecitato la misura cautelare del carcere.