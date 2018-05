Saccheggia un negozio di vestiti, in tasca anche carte di credito rubate: 20enne in manette

Furto aggravato e ricettazione. Sono queste le accuse nei confronti di un giovane di 20 anni, originario del Marocco, arrestato venerdì pomeriggio dopo aver tentato di scappare con alcuni capi di abbigliamento rubati in un negozio a Corciano. Insieme ad un complice, riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri, è stato scoperto dal personale del punto vendita mentre sottraeva alcuni vestiti per un valore complessivo di circa 400 euro, non prima di aver staccato le placche anti - taccheggio per eludere i controlli.

Una volta sorpreso, è stato bloccato dagli addetti alla sicurezza in attesa dell'intervento dei carabinieri, mentre il complice si è guadagnato la fuga facendo così perdere le proprie tracce. Una volta perquisito, i militari dell'Arma lo hanno trovato in possesso di vari documenti e carte di credito, di cui una denunciata il giorno prima del furto. Per non farsi prendere, aveva anche lui cercato di scappare, ma invano. Oltre all'arresto in flagranza per furto aggravato, è stato posto in stato di fermo per ricettazione in attesa dell'udienza di convalida che si è svolta questa mattina.

Il gip Lidia Brutti, su richiesta del pm, ha convalidato l'arresto del 20enne e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Secondo il giudice la condizione del giovane (già con precedenti per droga) privo di permesso di soggiorno, di documenti di identità, senza una dimora, "rendono concreto il pericolo di rendersi irrintracciabile". L'indagato, difeso dall'avvocato Barbara Romoli, si è avvalso della facoltà di non rispondere.