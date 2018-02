Fermato per un normale controllo, in auto nascondeva 8mila euro di droga: 35enne arrestato

Fermato per un normale controllo, un operaio 35enne, di origini tunisine, è finito in manette. Dai controlli dei carabinieri del Norm di Foligno è emerso che all'interno della sua Panda, parcheggiata nei pressi di un negozio nel folignate, era stata ocultata una busta di colore bianco con due involucri avvolti da cellophane. All'interno ben 5 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo.

Le analisi condotte al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Perugia, hanno confermato l’ottima qualità della sostanza sequestrata, da dove si sarebbero potute ricavare 4100 dosi per un guadagno di circa 8mila euro. La droga, prevalentemente destinata alla piazza folignate, è stata sequestrata mentre il 35enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della convalida, per l'indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari.