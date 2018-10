Le zone dello spaccio al setaccio, i controlli anti droga funzionano e incastrano un 27enne

E' stato arrestato nell'ambito di alcuni controlli anti - droga sul territorio da parte della polizia di Perugia. Si tratta di un italiano di 27 anni, già conosciuto agli uffici della Questura, che duranti i controlli in zona Sant'Anna, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi due involucri contenenti marijuana.

La mossa non è però sfuggita agli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione estendendo un controllo anche nella sua abitazione poco distante. Una volta in casa la polizia ha ritrovato altra di sostanza stupefacente, 140 grammi in tutto di marijuana, e un bilancino di precisione utilizzato per preparare le dosi da vendere agli acquirenti. Per il 27enne è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e processato con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. All'esito della convalida il giudice ha disposto per l'indagato la misura dell'obbligo di firma.