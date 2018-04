Fermato dagli agenti in una stradina isolata, addosso 80 dosi di droga e un tesoretto in contanti: in manette

Un tesoretto in contanti e circa 24 grammi di cocaina, da cui si sarebbero potute ricavare circa 80 dosi da immettere nel mercato dello spaccio di Perugia. Gli agenti della squadra Mobile di Perugia, diretta dal vice questore aggiunto Virgilio Russo, hanno notato, nella giornata di martedì 24 aprile, un'auto in una stradina secondaria e abbastanza isolata nella zona di Sant'Andrea delle Fratte e hanno deciso di procedere a un controllo.

Alla guida, un albanese di 26 anni, incensurato: da una perquisizione più appronfondita, gli agenti hanno ritrovato un tesoretto in contanti di circa 5.800 euro e 24 grammi di cocaina. Inevitabile, per lui, l'arresto il flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice, all'esito dell'udienza, ha convalidato l'arresto al 26enne e concesso l'obbligo di firma.