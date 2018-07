Centinaia di chilometri in bus con l'eroina, ma il carico viene intercettato: preso "corriere" della droga

Un altro corriere della droga intercettato e fermato. E' l'operazione messa a segno dai finanzieri di Perugia durante alcuni controlli nelle aree strategiche della città. Una donna di origine nigeriana di circa 45 anni, è stata arrestata nella giornata di ieri dopo essere scesa da un autobus che da Napoli era arrivato a Perugia, in piazza Partigiani. Con sè trasportava oltre due etti di eroina. Un carico probabilmente destinato ad ingrassare le piazze dello smercio di droga del perugino.

Una volta fermata e sottoposta a controlli. è emerso il quantitativo di eroina e per lei è scattato l'arresto, in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina e all'esito del quale il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto per l'indagata l'obbligo di non uscire la notte e l'obbligo di firma tre volte a settimana.