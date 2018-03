Rintracciato in un locale, perquisito e arrestato: dovrà scontare quasi due anni di carcere

Rintracciato, perquisito e arrestato. Un tunisino di 30 anni è stato accompagnato al carcere di Capanne dove sconterà una pena di un anno e nove mesi, con sentenza diventata definitiva e cumulata da diversi procedimenti. L'uomo era infatto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal gip del tribunale di Perugia.

I poliziotti della Volante lo hanno beccato nei pressi di via del Bellocchio mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale, Fermato e controllato, lo straniero è stato identificato per un tunisino dell’85 con precedenti per stupefacenti. Dalla perquisizione è inoltre saltato fuori un coltello a serramanico con una lama di otto centimetri. Accompagnato in Questura, dalle verifiche è emerso l'ordine di carcerazione con il quale deve scontare la sua condanna per droga, diventata ormai definitiva.