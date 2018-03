Fermato dagli agenti della Mobile per un controllo: droga e tesoretto di contanti in auto, arrestato

Droga e contanti nell'auto. Un albanese di 42 anni è stato fermato ieri in auto in zona Tavernelle - Panicale dagli agenti della squadra Mobile di Perugia. All'esito del controllo effettuato sulla sua vettura, sono saltate fuori sei dosi di cocaina, nascoste in un contenitore in plastica sotto il sedile del lato passeggeri. A un più approfondito controllo, i poliziotti hanno scoperto anche un piccolo tesoretto in contanti, occultato sotto il coprisedile. Un rotolo di banconote per oltre 2500 euro. Per il 42enne inevitabile è stato a quel punto l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Comparso questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Perugia per rito direttissimo, ha patteggiato una condanna a otto mesi (pena sospesa).