Spacciatore beccato dai carabinieri, passeggiava con l'eroina in tasca pronta per le consegne

Fermato e arrestato con circa 20 grammi di eroina, pronta per essere immessa nelle piazze dello spaccio di Perugia. Un giovane di origine romena, residente in città, è stato bloccato dai carabinieri durante un controllo in via Campo di Marte, a ridosso della stazione Fontivegge, nella giornata di ieri.

Lo straniero, che stava camminando a piedi, è stato controllato e perquisito ed è a quel punto che i militari dell'arma lo hanno trovato in possesso della sostanza, che si è scoperto essere eroina. Inevitabile per lui l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina. Condannato con la formula del rito abbreviato a un anno di reclusione, il giovane - difeso dall'avvocato Barbara Romoli - è stato rimesso in libertà, ma con l'obbligo di presentazione e firma alla p.g.