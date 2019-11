E45, beccato con l'auto carica di hashish e marijuana: arrestato corriere della droga

All'andata, in direzione Roma, quando è stato fermato dagli agenti della stradale ha raccontato che stava andando a riportare un impianto luci difettoso. Al ritorno, invece, sono scattate le manette.

A finire nei guai un 33enne extracomunitario residente a Perugia, controllato dagli agenti della Stradale lungo la E45. Tranquillo, incensurato, davanti ai poliziotti non ha avuto il minimo cenno di panico. Questo all’andata. Al ritorno, quando i poliziotti hanno notato la macchina di ritorno, non ha reagito allo stesso modo. La tranquillità ha lasciato spazio ad un evidente nervosismo, il voluminoso pacco che doveva contenere l’impianto luci da riconsegnare era ancora al suo posto sul sedile posteriore della vettura e quindi gli inquirenti hanno deciso di vederci chiaro.

È così che hanno scoperto il carico: 3.157,7 grammi di marijuana e 979,80 grammi di hashish, contenuti in due buste di plastica pesante di quelle normalmente utilizzate per la spesa. Arrestato e condotto presso la casa circondariale di Terni. Le indagini proseguono per cercare di risalire ai grossisti della sostanza stupefacente e anche per cercare di ricostruire la possibile rete di clienti.