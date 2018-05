Alla vista dei carabinieri tenta la fuga: inseguito e bloccato, ma lui finge di essere un altro e viene arrestato

E’ stato un cittadino, nella notte di mercoledì scorso, ad allertare i carabinieri di Foligno dopo aver notato due uomini all’interno di un’auto in sosta, forse nel tentativo di portare a termine un furto. All’arrivo di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Foligno in centro, i due uomini hanno prima tentato di nascondersi accovacciandosi dietro delle macchine parcheggiate, ma intuito che erano stati visti, si sono subito dati alla fuga a piedi per le vie limitrofe.

L’immediato inseguimento da parte dei militari ha permesso di bloccare uno dei due fuggiaschi mentre il secondo è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, un cittadino albanese privo di documenti, al momento in cui è stato fermato era in possesso di arnesi atti allo scasso. Condotto subito in Caserma per procedere alla sua identificazione, l’uomo ha fornito delle generalità che dal successivo controllo attraverso le impronte digitali, ha permesso di accertare che erano false. Già gravato da numerosi precedenti di Polizia, è risultato anche destinatario di un provvedimento di espulsione coattivo dallo Stato Italiano emesso dal Prefetto di Brescia nel mese di marzo 2018.

In conseguenza delle falsa identità fornita ai Carabinieri, il cittadino albanese di 23 anni, è stato dichiarato in arresto. Nell’udienza del giorno seguente davanti al Tribunale di Spoleto, l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stato condannato alla pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione. Nel contesto il Giudice ha immediatamente concesso il nulla osta all’espulsione e pertanto, al termine dell’udienza il cittadino albanese è stato accompagnato all’aeroporto di Roma Fiumicino per l’immediata espulsione dal territorio italiano.