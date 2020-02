Ladra seriale sorpresa a girovagare in stazione: arrestata, doveva scontare una pena pesante

Davanti ai carabinieri ha cercato di scappare tentando di salire velocemente sul treno, ma alla fine è stata bloccata per un controllo. Ed è così che i militari della Compagnia di Assisi hanno scoperto che su di lei – una donna di etnia rom domiciliata a Perugia – pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso gennaio dalla procura di Perugia.

La donna è stata sottoposta a controllo all’interno della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti penali e accattonaggio vicino alle basiliche, è stata notata mentre girovagava tra i passeggeri in transito alla stazione. Finché non ha tentato di darsi alla fuga alla presenza dei carabinieri.

Una volta sottoposta ad accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che doveva scontare una condanna di 4 anni e mezzo per alcuni furti nelle case, avvenuti nel 2011 e nel 2012. L’arrestata è stata così portata al carcere femminile di Capanne, dove sconterà la sua pena.