Colpi in una sala scommesse e in una gioielleria: tra i rapinatori anche un investigatore privato, arrestati

Sono finiti in manette, dopo un'indagine dei carabinieri di Corciano e della compagnia di Perugia, due perugini accusati di aver messo a segno due rapine ai danni di una sala scommesse e di una gioielleria. I due sono stati arrestati il 25 giugno su ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Mario Formisano al gip Piercarlo Frabotta. I due italiani, insospettabili (uno è un investigatore privato) sono stati ascoltati dal giudice ieri mattina nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Sull'indagine invece viene mantenuto il massimo riserbo. Le due rapine sono avvenute nei mesi scorsi, di cui una messa a segno ai danni del titolare di una sala scommesse a Ellera di Corciano, dove è stato portato via un bottino consistente. L'altra, invece, in una gioielleria fuori provincia.