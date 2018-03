Tentano di rubare un'auto, trascinano per 50 metri il proprietario che cerca di fermarli e provocano due incidenti: arrestati

Tentata rapina in concorso, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse di cui dovranno rispondere due giovani di 24 e 28 anni residenti nell’assisano, arrestati in flagranza dai carabinieri dopo che i due hanno tentato di rubare un’auto a Foligno. Tutto è iniziato intorno alle 20, nella città della Quintana. E’ stato lo stesso proprietario ad accorgersi che uno dei due era salito a bordo della sua auto per fuggire e così è riuscito a raggiungerlo aprendo lo sportello del lato guida per bloccare il ladro. Il malvivente però, ingranando la retromarcia, lo ha trascinato per circa 50 metri, procurandogli un trauma cranico e contusivo in varie parti del corpo ed escoriazioni superficiali multiple, giudicate guaribili, successivamente dal pronto soccorso dell’ospedale di assisi, in pochi giorni.

Grazie al coraggio del giovane, il ladro ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi per poi essere recuperato poco dopo da due complici che viaggiavano a bordo di una Opel Zafira. Allertato il 112 e diramate le ricerche, una pattuglia dei carabinieri è riuscita ad intercettare l’auto che proprio durante la fuga, in direzione Foligno – Spello – Assisi, in prossimità della rotatoria in località Acquatino di Spello, è andata a sbattere contro un mezzo, il cui conducente miracolosamente è uscito illeso dall’impatto. La rocambolesca fuga è durata per qualche chilometro fino a che l’auto dei malviventi, a Rivotorto di Assisi, ha perso il controllo, è uscita di strada e si è ribaltata. I carabinieri sono riusciti a bloccare due dei tre ladri, che dopo essere stati accompagnati in caserma sono stati arrestati e accompagnati nel carcere di Spoleto, a disposizione della procura. Le indagini sono tutt’ora in corso al fine di identificare il terzo complice.