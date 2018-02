Passaporti falsi per entrare negli Stati Uniti in cambio di migliaia di euro: in manette anche i gestori di un'agenzia di viaggi

Un sodalizio criminale per favorire l'ingresso illegale dei cittadini albanesi negli Stati Uniti. Gli agenti della squadra Mobile di Perugia, diretta da Virgilio Russo, sono riusciti a smantellare il gruppo dopo una serrata attività di indagine, che ha permesso così di ricostruire un giro di passaporti falsi. Tre le misure cautelari eseguite nei confronti di un albanese di 37enne e di due italiani di 47 e 44 anni, gestori di un'agenzia di viaggi a Foligno.

Dalle indagini è emerso come i tre indagati, fin dal 2013, abbiamo consentito a decine di albanesi di entrare illegalmente negli Stati Uniti d’America, a fronte del pagamento di migliaia di euro per l’espletamento della pratica.Ulteriori dettagli saranno dati nel corso della giornata a seguito di una conferenza stampa in cui sarà presente anche un ufficiale di collegamento della Polizia di Frontiera U.S.A. (la Homeland Security) di stanza presso l’Ambasciata U.S.A. a Roma.