Arresti e morti sospette, a Fontivegge regna il degrado. Pugno duro della Lega: Subito più agenti con cani antidroga e taser

A Fontivegge il degrado non si ferma. Nelle ultime ore è stata trovata morta una persona e sono stati effettuati due arresti. La Lega annuncia la visita di Matteo Salvini il 24 proprio nell’area della stazione di Perugia.

“Non si arresta la spirale di fatti tristi e delittuosi nel quartiere di Fontivegge. Oggi in via Canali è stato trovato dai Carabinieri il cadavere di una donna, morta per presunta overdose. Ieri la Squadra mobile della Questura di Perugia ha rintracciato e arrestato un marocchino ventiquattrenne ricercato per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti, rapina ed estorsione ai danni di un connazionale e di un ragazzo italiano, nelle zone di via Campo di Marte e Piazza del Bacio - si legge in una nota della Lega di Perugia - Due fatti che confermano il radicamento malavitoso presente nel quartiere e l’insufficienza dei provvedimenti di contrasto fino ad oggi adottati. L’augurio della Lega e che si possa arginare tale degrado, anche grazie ai provvedimenti contenuti nell’ultima mozione sicurezza approvata in consiglio comunale, consistenti nel rafforzamento del presidio di vigilanza attraverso l’aumento di uomini di Polizia locale, con unità cinofile antidroga e muniti di taser, e la presenza di una pattuglia dell’Esercito”.

La Lega annuncia che Matteo Salvini sarà proprio a Fontivegge giovedì 24 ottobre alle 14.30, per verificare la situazione del quartiere e incontrare i cittadini.