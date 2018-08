Pestato in mezzo alla strada in pieno giorno: ferito, finisce in ospedale. Due arresti

Botte in mezzo alla strada, fino a ferirlo. E' il fattaccio accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 29 agosto e in piena luce del giorno, in zona Fontivegge - via Mario Angeloni. Sono stati alcuni cittadini a far scattare l'allarme al 113 a causa di un trambusto che ha squarciato la tranquillità di un pomeriggio di fine agosto. Qualche urla, qualcun'altro che scappava e un giovane nigeriano rimasto ferito in strada a causa delle botte ricevute da altri due connazionali che dalle parole sono passati ai fatti. I due sono stati in seguito rintracciati e arrestati dagli agenti della Questura di Perugia.

La vittima è stata refertata in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in circa 20 giorni. I poliziotti si sono messi sulle tracce dei due, arrestati poco dopo per lesioni aggravate e trattenuti in attesa della direttissima che si svolgerà domani mattina al tribunale del capoluogo. Inoltre avevano anche oggetti contudenti come colli di bottiglia e sassi. Ora al vaglio i motivi di una simile aggressione.