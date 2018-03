Fermato per un normale controllo, spunta la droga: 37enne tenta la fuga a piedi, ma finisce in ospedale

Arrestato per droga un uomo di origine romena di 37 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, e trovato in possesso di circa venti grammi di cocaina. Sono i contorni di quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì 21 marzo in zona Sant'Andrea delle Fratte, a Perugia. Gli agenti della Volante in servizio, notando l'uomo a bordo di un'auto, hanno deciso di procedere a un controllo ed è così che sono saltati fuori venti grammi di sostanza stupefacente già confezionata. Dopo il controllo, il 37enne ha opposto resistenza agli agenti cercando di scappare a piedi, ma nella fuga è caduto rovinosamente procurandosi lesioni a un piede. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato in ospedale.